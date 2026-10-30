Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nell'area montana di Bruncuspina sul massiccio del Gennargentu, a Fonni.

Sul posto sono stati chiamati a operare due Canadair a causa dell'estensione della superficie boschiva e per la presenza di forti raffiche di vento, oltre alle squadre a terra coordinate dalla protezione civile regionale.

"La situazione è sotto controllo - fa sapere all'ANSA la sindaca Daniela Falconi - i due velivoli della protezione civile stanno ancora operando e fortunatamente è abbastanza lontano dai ristoranti che ci sono in quella zona. Per ora non abbiamo notizia di aziende agricole coinvolte".

Le fiamme si sono sviluppate proprio alla vigilia della chiusura della campagna antincendio.