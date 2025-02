Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno dato l’ultimo saluto a Demon, pastore belga Malinois specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Dopo 7 anni di vita al fianco del proprio conduttore, l’Appuntato Scelto Lorenzo Cadelano, si è spento in pochi giorni al culmine di una malattia incurabile.

Demon, nato nel 2018, dopo un periodo di addestramento della durata di un anno, passato a stretto contatto con il proprio conduttore, aveva brillantemente superato le selezioni presso il Centro di Allevamento e Addestramento Cinofilo di Castiglione del Lago (PG), diventando, così, un cane antidroga e formando, con il proprio conduttore, una coppia eccezionale, unita da un legame unico e indissolubile.

Sempre in prima linea nella lotta al narcotraffico, era una figura ormai conosciuta all’interno del porto, all’aeroporto e per le vie della città e della provincia. Fidato alleato della Guardia di Finanza e non solo. Il suo fiuto, infatti, è stato di fondamentale ausilio anche per le altre Forze di Polizia, che, riconoscendone le qualità, ne chiedevano spesso l’ausilio.

Tra i risultati di servizio più rilevanti si possono ricordare il rinvenimento, nel settembre 2022 di circa 6 chili di cocaina occultati in un doppiofondo celato all’interno di un’autovettura e, a novembre dello stesso anno, l’individuazione, grazie al suo infallibile fiuto, di un soggetto di nazionalità nigeriana in arrivo all’aeroporto di Elmas con oltre un chilo di eroina ingerito sotto forma di ovuli, tutto sempre al fianco del proprio conduttore, che per lui era soprattutto il suo compagno di giochi.

Numerose le persone segnalate alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti.

Ma non solo. È stato protagonista in diverse scuole della provincia di Cagliari nell’ambito del progetto “Educazione alla legalità economico-finanziaria” e in molte altre iniziative del Corpo, ha sempre saputo infondere calore e simpatia a chi lo circondava. Da ultimo, lo scorso settembre 2024, ha intrattenuto e incuriosito, mostrando le sue ineguagliabili capacità, in una dimostrazione pratico-illustrativa eseguita nel reparto di pediatria del presidio ospedaliero “G. Brotzu” di Cagliari, i bambini ricoverati regalando loro un momento di spensieratezza e un sorriso.

Un grande saluto al cane e Finanziere a quattro zampe Demon, che ha permesso di essere motivo di orgoglio per le fiamme gialle al servizio della collettività.