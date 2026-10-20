Disagi limitati per le utenze di Nuoro interessate dall'intervento programmato da Abbanoa per domani, mercoledì 21 ottobre, in via della Resistenza. Dalle 15 alle 19 è prevista l'installazione di nuove apparecchiature sulla rete idrica, con la sospensione dell'erogazione per le abitazioni e le attività comprese tra i civici 59 e 69.

Durante le operazioni potrebbero verificarsi anche cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio. I lavori, tuttavia, potrebbero terminare prima dell'orario previsto.

A contenere i disagi contribuisce la riorganizzazione della rete realizzata negli ultimi anni dal gestore idrico, attraverso la suddivisione in distretti e l'installazione di dispositivi per regolare e manovrare le condotte. Grazie a questo sistema, interventi come quello in programma non richiedono più, come accadeva in passato, la sospensione del flusso dai serbatoi principali.