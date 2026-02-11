Un dramma questa mattina al largo di Santa Maria Navarrese ha spezzato le vite di due pescatori, Antonio Morlè ed Enrico Piras, mentre un terzo è stato salvato. La tragedia, confermata dalla Guardia Costiera, ha scosso profondamente le comunità della costa orientale sarda.

Sui social, amici e colleghi hanno espresso dolore e ricordo dei due uomini: Massimo Mulas scrive parole intense e commoventi, sottolineando l’amore e il rispetto per il mare ma anche la difficoltà di affrontarne la violenza quando colpisce chi ne trae il pane. "Per noi è facile amarti… Ma quando non mostri pietà per la gente di mare, per chi dalle tue acque deve ricavarci il pane… beh, è difficile volerti bene. Riposerete in terra che per quanto lieve non profumerà di sale ma, cari Antonio ed Enrico, sarete per sempre uomini veri, uomini di mare".

Anche i colleghi del Porto Frailis ricordano i due come "bravissime persone, pezzi di pane", sottolineando il valore umano e professionale dei pescatori. Il Comune di Tortolì esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie: "In questo momento di grande sofferenza per l’intera comunità, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza ai familiari e a tutti coloro che sono colpiti da questa terribile tragedia".

In poche parole, l’affetto e la stima di amici, colleghi e amministrazioni rendono omaggio a due vite legate al mare, segnate dal lavoro e dal coraggio fino alla fine.