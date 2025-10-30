La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle 15 di giovedì 30 ottobre e fino alle 18 di venerdì 31. L’allerta, di codice giallo (criticità ordinaria), riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nelle aree di Sulcis Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Sulla Sardegna occidentale sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con possibili cumulati localmente elevati. Tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì potranno verificarsi fenomeni temporaleschi intensi.

Il Comune di Cagliari ha diffuso un avviso invitando i cittadini, in particolare nella zona di Pirri, a non parcheggiare nelle strade più soggette ad allagamenti: Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Per chi dovesse spostare l’auto, è stato messo a disposizione il parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, per prevenire danni in caso di forti piogge.