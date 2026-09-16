PHOTO
L'ASL 3 di Nuoro promuove la campagna di recupero vaccinale dedicata ai bambini nati tra il 2020 e il 2025 con un calendario di Open Day diffuso su tutto il territorio.
La campagna è partita lunedì 14 da Sorgono e proseguirà per tutto settembre.
Tra mille impegni, appuntamenti e scadenze, può capitare di dimenticare una vaccinazione o di non riuscire a rispettare il calendario previsto. Per questo il Dipartimento della Prevenzione – Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica (SISP) organizza l'iniziativa "Open day - I 2 vaccini da 10!": un'occasione semplice, senza prenotazione, per verificare la situazione vaccinale dei più piccoli e, quando necessario, recuperare le vaccinazioni mancanti.
I professionisti del Servizio Vaccinale saranno a disposizione delle famiglie per accompagnarle nel percorso, fornire informazioni, chiarire dubbi e rispondere a tutte le domande.
Gli Open Day sono rivolti in particolare ai genitori dei bambini nati tra il 2020 e il 2025 che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale previsto per la loro fascia d'età.
IL CALENDARIO DEGLI OPEN DAY - SETTEMBRE 2026
· SORGONO - Lunedì 14 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00
· BITTI - Giovedì 17 settembre, dalle ore 15:00 alle 17:00
· DORGALI - Venerdì 18 settembre e Martedì 29 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:30
· OROSEI - Sabato 19 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00
· MACOMER - Lunedì 21 settembre e Mercoledì 23 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00
· NUORO - Martedì 22 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, e Giovedì 24 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00
· SINISCOLA - Mercoledì 30 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00
L'invito è di presentarsi con la documentazione vaccinale del bambino e la tessera sanitaria. Per garantire la massima copertura e la tutela della salute collettiva, inoltre, l'ASL 3 di Nuoro invita tutte le famiglie interessate a controllare le date dell'Open Day più vicino e a cogliere questa opportunità.
Per informazioni:
· Sito web: www.aslnuoro.it
· Email: vaccinazioni.nuoro@aslnuoro.it
· Centro Vaccinale di Nuoro (via Trieste, 80): tel. 0784 240495
· Centro Vaccinale di Macomer (via Satta, 19): tel. 3407081530
· Centro Vaccinale di Siniscola (loc. Isalle / via Milano, 101): tel. 0784 871351-52-53
· Centro Vaccinale di Sorgono (via Tirso, 1): tel. 0784 623206