L'ASL 3 di Nuoro promuove la campagna di recupero vaccinale dedicata ai bambini nati tra il 2020 e il 2025 con un calendario di Open Day diffuso su tutto il territorio.

La campagna è partita lunedì 14 da Sorgono e proseguirà per tutto settembre.

Tra mille impegni, appuntamenti e scadenze, può capitare di dimenticare una vaccinazione o di non riuscire a rispettare il calendario previsto. Per questo il Dipartimento della Prevenzione – Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica (SISP) organizza l'iniziativa "Open day - I 2 vaccini da 10!": un'occasione semplice, senza prenotazione, per verificare la situazione vaccinale dei più piccoli e, quando necessario, recuperare le vaccinazioni mancanti.

I professionisti del Servizio Vaccinale saranno a disposizione delle famiglie per accompagnarle nel percorso, fornire informazioni, chiarire dubbi e rispondere a tutte le domande.

Gli Open Day sono rivolti in particolare ai genitori dei bambini nati tra il 2020 e il 2025 che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale previsto per la loro fascia d'età.

IL CALENDARIO DEGLI OPEN DAY - SETTEMBRE 2026

· SORGONO - Lunedì 14 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00

· BITTI - Giovedì 17 settembre, dalle ore 15:00 alle 17:00

· DORGALI - Venerdì 18 settembre e Martedì 29 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:30

· OROSEI - Sabato 19 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00

· MACOMER - Lunedì 21 settembre e Mercoledì 23 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00

· NUORO - Martedì 22 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, e Giovedì 24 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00

· SINISCOLA - Mercoledì 30 settembre, dalle ore 09:30 alle 13:00

L'invito è di presentarsi con la documentazione vaccinale del bambino e la tessera sanitaria. Per garantire la massima copertura e la tutela della salute collettiva, inoltre, l'ASL 3 di Nuoro invita tutte le famiglie interessate a controllare le date dell'Open Day più vicino e a cogliere questa opportunità.

Per informazioni:

· Sito web: www.aslnuoro.it

· Email: vaccinazioni.nuoro@aslnuoro.it

· Centro Vaccinale di Nuoro (via Trieste, 80): tel. 0784 240495

· Centro Vaccinale di Macomer (via Satta, 19): tel. 3407081530

· Centro Vaccinale di Siniscola (loc. Isalle / via Milano, 101): tel. 0784 871351-52-53

· Centro Vaccinale di Sorgono (via Tirso, 1): tel. 0784 623206