Il 40% dei casi di tumore potrebbe essere evitato, secondo uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Fumo, infezioni e consumo di alcol sono stati identificati come i principali fattori di rischio, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, per sottolineare l'importanza della prevenzione.



Alla luce di queste evidenze e considerando la sfida globale rappresentata dal cancro, la Direzione strategica dell'ASL 3 di Nuoro si impegna a rinnovare il suo sostegno alla prevenzione, e invita quindi la comunità a collaborare attivamente per contrastare questa malattia diffusa, "Prevenire il tumore è possibile e dipende anche dalle nostre scelte quotidiane".

Nel dettaglio, infatti, lo studio diffuso da OMS e IARC rivela che nel 2022 circa il 37% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo sono attribuibili a cause prevenibili, tra cui fumo, consumo di alcol, infezioni, obesità, inattività fisica e inquinamento, "Il messaggio importante che emerge da questo dato – rilancia il Direttore Sanitario dell’ASL 3, Angelo Zuccarelli – è che quasi quattro diagnosi di tumore su dieci potrebbero essere evitate intervenendo sui principali fattori di rischio. In particolare, il fumo rappresenta il 15% di tutti i nuovi casi di cancro a livello mondiale, con un impatto ancora più rilevante tra gli uomini".

"Ecco perché – prosegue Zuccarelli, in stretto raccordo con il nostro Centro screening aziendale - invitiamo i cittadini, ma anche le istituzioni e le associazioni, a promuovere insieme a noi azioni concrete per favorire comportamenti salutari"

In particolare: smettere di fumare e ridurre l’uso di tabacco, limitare il consumo di alcol, adottare un’alimentazione equilibrata e praticare regolarmente attività fisica, prevenire le infezioni associate a un aumento del rischio di cancro, come HPV ed epatite B, migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’esposizione ad agenti inquinanti, promuovere ambienti di vita e di lavoro più sicuri e sani, aderire ai programmi di screening oncologico e HCV.

La Responsabile del Centro Screening aziendale, Roberta Bosu ricorda che la ASL 3 di Nuoro offre programmi di screening oncologico totalmente gratuiti, senza pagamento di ticket e senza necessità di ricetta medica, accessibili in ogni periodo dell’anno, e invita i cittadini ad approfittare dell’opportunità di aderire già durante questo mese di febbraio: "Chi rientra nelle fasce di età indicate potrà contattare il Centro Screening scrivendo a centro.screening@aslnuoro.it, chiamando il numero verde 800.20.80.84, oppure inquadrando il QR code presente nelle locandine nelle farmacie aderenti e nelle strutture sanitarie della ASL di Nuoro".

"Rafforzare le politiche di prevenzione e sensibilizzazione – dichiara il DG ASL 3, Francesco Trotta - rappresenta un passo decisivo per ridurre il carico del cancro e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. La prevenzione, infatti, non solo salva vite, ma contribuisce anche a contenere i costi sanitari e a promuovere il benessere collettivo".

"L’Azienda Sanitaria di Nuoro – conclude Francesco Totta - continuerà a lavorare per diffondere informazioni e sostenere iniziative che favoriscano stili di vita sani, affinché ogni cittadino possa fare scelte consapevoli per la propria salute".