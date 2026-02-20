Il progetto "A libro aperto" del sistema bibliotecario Coros Figulinas si è aggiudicato il bando "Biblioteche e Comunità" della Fondazione CON IL SUD, grazie alla presentazione da parte dell'APS Gurdulù Teatro in collaborazione con la cooperativa Comes.Quest'iniziativa, finanziata in Sardegna come unico progetto selezionato tra 12 in tutto il Sud Italia, dimostra la qualità e l'efficacia della proposta del Coros Figulinas, frutto di una solida rete di collaborazioni tra biblioteche, istituzioni e realtà culturali locali.Il progetto coinvolge diversi partner, tra cui l'APS Gurdulù Teatro, la cooperativa Comes, l'Unione dei Comuni del Coros, la Fondazione di Sardegna, l'associazione teatrale Medea, la cooperativa sociale Edupè e l'associazione Amici tra le righe, e prevede un budget complessivo di 60 mila euro per due anni."A libro aperto" mira a potenziare le attività culturali e sociali delle biblioteche del sistema, offrendo eventi per tutte le età al fine di rafforzare il ruolo di inclusione e partecipazione di tali istituzioni nella comunità.La programmazione prevede una vasta gamma di iniziative, tra cui animazioni alla lettura per famiglie e bambini, laboratori per adolescenti, percorsi artistici e teatrali per adulti, culminando in un festival dedicato all'illustrazione e alla letteratura per l'infanzia.Il lancio delle attività sarà segnato da un evento performativo collettivo intitolato "Libriamoci in volo", che si terrà in ogni comune del sistema a partire dal 28 febbraio a Muros, promuovendo un senso di comunità e di cura per il territorio attraverso nuove forme di coinvolgimento.Tutte le attività saranno accessibili gratuitamente e promosse tramite i canali social dedicati del SBCF e di Comes su Facebook e Instagram.