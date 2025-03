Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina in pieno centro a Macomer, in piazza Sant’Antonio. Ad avere la peggio una donna di 56 anni, trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Gli altri feriti non sono in gravi condizioni. Da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.