Avrebbe organizzato un piano per ottenere voti favorevoli a un candidato nella circoscrizione oristanese, così una donna di Sassari è stata individuata, identificata e denunciata alla Procura di Oristano insieme ad altri 14 individui dalla Polizia di Stato, per violazioni della normativa elettorale.

L'indagine, condotta dall'Ufficio della D.I.G.O.S. della Questura di Oristano, guidata dal Commissario Capo Federica Sanna, ha rivelato il piano orchestrato dalla donna, che avrebbe incluso la promessa di posti di lavoro e altri benefici a persone in difficoltà economica in cambio del loro voto. La Procura di Oristano ha poi approfondito l'organizzazione complessa guidata dall'indagata, che avrebbe coinvolto una rete di collaboratori nel territorio oristanese per influenzare le elezioni regionali in Sardegna.

In totale, 15 persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per aver violato le leggi elettorali promettendo vantaggi in cambio di voti.