Dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrati e si sono tranquillamente sistemati nella casa appartenente a una donna di 56 anni, residente a Monserrato, che la scorsa notte ha scoperto gli estranei nella propria abitazione e ha immediatamente allertato i Carabinieri.

I militari della Stazione di Monserrato, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, sono così intervenuti in via Augusto e hanno trovato tre giovani tra i 18 e i 22 anni e residenti tra Monserrato e Quartu Sant’Elena, disoccupati e con precedenti penali.

Durante l'interrogatorio, non sono riusciti a spiegare il motivo del loro comportamento, lasciando spazio a varie ipotesi. La casa è stata restituita alla legittima proprietaria e i giovani sono stati denunciati per violazione di domicilio, in attesa della valutazione dell'Autorità Giudiziaria di Cagliari.