Il maltempo continua a imperversare sull'Italia, con il rischio di piogge incessanti, piene fluviali, alluvioni e frane. Previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale in Sardegna. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, la situazione meteorologica rimarrà critica per l'intera giornata di sabato, ma a partire da domenica si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Si prevedono ulteriori nubifragi nelle prossime ore a causa dell'ultima perturbazione di una serie che ha già causato allagamenti in varie zone del Centro-Nord Italia dallo scorso weekend. Le regioni più colpite saranno Piemonte e Lombardia settentrionali, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e Toscana settentrionale e orientale; anche il Centro-Nord e la Campania vedranno precipitazioni, seppur meno intense. Neve abbondante sopra i 1400 metri con quota in calo fino ai 1000 metri sulle Alpi, con elevato rischio valanghe in alcuni settori, soprattutto a est.

I venti saranno un ulteriore fattore da tenere d'occhio, con burrasca di Libeccio in Sardegna e Maestrale dalla tarda mattinata, venti forti meridionali sui settori tirrenici, in Puglia e Basilicata, e dalla sera anche sulla Liguria, con conseguente mare agitato. Gussoni sottolinea la gravità della situazione attuale, con le piogge cadute durante questa eccezionale settimana di marzo che stanno provocando problemi di ruscellamento superficiale, alimentando piene ed esondazioni.

Per domenica è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma il rischio di frane e alluvioni rimarrà alto nonostante il ritorno del sole. La Protezione Civile invita alla massima prudenza nelle prossime 24-48 ore, fornendo alcuni consigli importanti per affrontare situazioni di emergenza come evitare sottopassi, argini e ponti, salire ai piani superiori senza utilizzare l'ascensore, aiutare anziani e persone con disabilità, chiudere il gas e disattivare l'impianto elettrico, ed evitare di utilizzare l'automobile.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per oggi, sabato 15 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale isolato con cumulati fino a localmente moderati sul settore occidentale. Attenuazione dei fenomeni in serata con ampie schiarite; temperature in calo, specie nei valori massimi; venti deboli o moderati da sudovest in mattinata, in rotazione da nord-ovest dal pomeriggio; rinforzi localmente forti sulle coste settentrionali; locali rinforzi anche sulle coste meridionali nella seconda parte della giornata.

Previsioni per domani, domenica 16 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli e occasionali, più insistenti sulle zone occidentali e settentrionali, in attenuazione serale; temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo; venti deboli occidentali con rinforzi sulle coste nord-orientali in mattinata; mari mossi o molto mossi in attenuazione serale.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni, da isolate a sparse, più estese lunedì. Le temperature saranno in lieve aumento, specie lunedì, ma in calo nei valori massimi martedì. I venti soffieranno deboli variabili lunedì, moderati orientali martedì. I mari saranno inizialmente poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento martedì.