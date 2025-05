La Camera di Commercio di Nuoro comunica che, sulla base dei dati aggiornati al 15 maggio 2025, si registra un notevole afflusso di domande di contributo. Complessivamente, sono state presentate 1.178 richieste, per un totale di € 41.200.333,20 di contributi richiesti.

L'analisi della distribuzione territoriale delle domande rivela una partecipazione significativa da tutte le province: Cagliari si distingue con 418 domande, rappresentando il 35.48% del totale regionale. Sassari segue con 348 domande, pari al 29.54%. Nuoro conta 298 domande, che costituiscono il 25.30%. Oristano registra 114 domande, rappresentando il 9.68%.

Relativamente alla distribuzione dei contributi richiesti Sassari è in testa con € 14.575.741,61, che corrisponde al 35.38% del totale regionale. Cagliari si posiziona al secondo posto con € 14.114.358,69, pari al 34.26%. Nuoro ha registrato richieste per € 9.306.377,87, rappresentando il 22.59%. Oristano presenta il totale di contributi richiesti più basso, con € 3.203.855,03, ovvero il 7.78%.

Il valore medio del contributo richiesto a livello regionale si attesta intorno a € 34.974,82. Tuttavia, si osservano differenze tra le province: Sassari ha il valore medio più alto con € 41.884,31. Cagliari segue con una media di € 33.766,41. Nuoro registra un valore medio di € 31.229,46. Oristano presenta un valore medio di € 28.103,99.

Da ultimo, l’incidenza delle domande presentate sul numero di imprese attive in ognuno dei territori, evidenzia che il territorio della CCIAA di Nuoro ha ricevuto 10,75 domande ogni 1000 imprese, segue il territorio di Oristano con 8,96 domande, quindi Sassari con 7,57 domande ed infine Cagliari con 7,21 domande ogni 1000 imprese attive.

Questi dati complessivi evidenziano un vivo interesse in tutta la Sardegna per le opportunità di sostegno economico, con una partecipazione significativa da parte di tutte le province. La provincia di Cagliari presenta il maggior numero di domande, mentre Sassari spicca per il valore medio di contributo più elevato e per l'ammontare totale di contributi richiesti.

“I dati raccolti - dichiara l’Assessore Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, Franco Cuccureddu - testimoniano l’efficacia di una misura attesa e strategica. La risposta delle imprese sarde è stata straordinaria e conferma la validità di un intervento pensato per rafforzare la competitività e la tenuta del comparto commerciale, soprattutto in una fase di transizione e trasformazione del mercato. È nostra intenzione proseguire su questa strada, rendendo il sostegno al commercio uno dei pilastri delle politiche regionali di sviluppo economico.”

Il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, commenta così questo risultato: “I numeri confermano quanto il bando abbia intercettato una reale esigenza di rilancio e consolidamento del comparto commerciale in Sardegna. L’elevata partecipazione da parte di tutte le province dimostra la vitalità e la determinazione delle imprese nel cogliere le opportunità messe a disposizione. La Camera di Commercio di Nuoro, in quanto soggetto capofila della collaborazione tra Unioncamere Sardegna e Regione Sardegna, è orgogliosa di aver contribuito, insieme alle Camere di Commercio di Cagliari-Oristano e Sassari, a diffondere capillarmente le informazioni e a supportare le imprese nella fase di accesso alla misura, rafforzando così il legame con il tessuto economico locale.”