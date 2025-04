Si è tenuta oggi, martedì 8 aprile, presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, la tanto attesa ripresa delle procedure chirurgiche senologiche. La dottoressa Rita Nonnis ha guidato l'equipe della Chirurgia Senologica, composta anche da un chirurgo plastico e ricostruttivo e un medico anestesista. Questo evento segna un importante passo avanti dopo l'arrivo della dottoressa Nonnis a Nuoro, incaricata di realizzare il progetto di potenziamento della Chirurgia Senologica, sostenuto dall'Assessorato regionale alla Sanità. Rita Nonnis, con oltre 40 anni di esperienza a Sassari, è una professionista altamente rispettata nel settore.

"Iniziare questa nuova esperienza lavorativa – commenta - mi dà molta carica, e con il nuovo gruppo di lavoro stiamo già preparando con entusiasmo un progetto che possa offrire un servizio tempestivo e di qualità alle tante donne di questo territorio che, per essere operate al seno, erano costrette a rivolgersi ad altre strutture della regione o della Penisola".

Quella realizzata oggi, con la prima seduta operatoria, è la prima tappa di un sogno a portata di mano, come auspica il direttore generale dell’ASL 3 di Nuoro, Paolo Cannas: "Questo è un giorno importante per la sanità pubblica del Nuorese, perché si riapre un percorso che ci vedrà, spero in tempi brevi, riaprire una Brest Unit capace di offrire alle donne del territorio (e non solo) un modello di assistenza focalizzato nella diagnosi (screening e diagnostica clinico-strumentale), cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario".