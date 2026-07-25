Si è concluso fortunatamente senza conseguenze un delicato intervento di soccorso effettuato nel tardo pomeriggio a Cala Gonone, dove una donna e due bambine sono rimaste bloccate sugli scogli dopo essere state sorprese dal peggioramento delle condizioni del mare mentre si trovavano sui loro sup.

L'allarme è scattato intorno alle 18, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro è stata allertata dalla Capitaneria di Porto di Olbia. Le tre si trovavano nei pressi della Grotta dei Colombi, in un tratto di costa particolarmente impervio, dove le forti correnti hanno reso impossibile il rientro.

Il recupero via mare è stato subito escluso proprio a causa delle condizioni proibitive del mare. Per questo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco, che ha raggiunto l'area e ha effettuato il salvataggio con un recupero al verricello direttamente dagli scogli.

Una volta riportate in una zona sicura, la squadra 1A dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Nuoro ha assistito la donna e le due bambine nelle operazioni di sbarco a terra.

Sul luogo dell'intervento sono giunte anche due ambulanze della Croce Azzurra di Cala Gonone e due pattuglie dei carabinieri di Dorgali, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso.

Per la donna e le due bambine, fortunatamente, soltanto un grande spavento. Nessuna di loro ha riportato ferite, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori che ha evitato conseguenze ben più gravi.