Intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro in via della Cucca, dove alcuni pannelli fotovoltaici hanno preso fuoco. Sul posto sta operando la squadra 1A.

Inviata anche l’autoscala per raggiungere più velocemente il tetto dove sta avvenendo l'incendio, presumibilmente per un malfunzionamento elettrico.

La squadra sta lavorando per l’estinzione delle fiamme, successivamente verrà messo in sicurezza il sito. Non si registrano danni agli appartamenti sottostanti o a persone.