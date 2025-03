Una violenta rissa questa mattina, intorno alle 5, ha scosso il centro di Cagliari, precisamente all'incrocio tra via Mameli e via Caprera. Un giovane di 21 anni, originario di Ghilarza, è rimasto ferito durante l'alterco, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno trovato un gruppo di persone, molte delle quali in evidente stato di ebbrezza. Le circostanze esatte del ferimento restano incerte. Non è ancora chiaro se la lesione sia stata causata da un coltello, come inizialmente ipotizzato, da una bottiglia di vetro rotta o da un altro oggetto tagliente.

Fortunatamente, le ferite riportate dal giovane non risultano gravi; dopo aver ricevuto alcuni punti di sutura il 21enne è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Indagini in corso da parte della polizia, che sta cercando di fare luce sull'accaduto nonostante la mancanza di testimonianze dirette.