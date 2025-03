Fermato dai carabinieri di Gesturi al volante, un 52enne del posto è stato denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. E' successo lo scorso 9 marzo durante un servizio perlustrativo svolto in via Nazionale, quando l’uomo è stato fermato per un controllo di routine. I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e agitato del conducente, hanno proceduto a un test rapido salivare, che avrebbe subito rivelato la positività alla cocaina.

A conferma di quanto emerso dal primo esame, l’uomo è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale, dove gli odierni esiti di ulteriori analisi cliniche avrebbero confermato definitivamente la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo.

In conseguenza dei risultati, la patente di guida del conducente è stata immediatamente ritirata e inviata alla Prefettura di Cagliari per i provvedimenti di competenza, mentre il suo veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.

L'operazione dei Carabinieri di Gesturi si inserisce nel più ampio contesto di contrasto alla guida sotto l’influenza di droghe e alcolici, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e la serenità della comunità locale.