"Esprimo il mio personale plauso, ed estendo l’apprezzamento di tutta la Segreteria Regionale del SIC Sardegna, per l’attività svolta dai colleghi della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, per aver tratto in arresto due soggetti sorpresi in possesso di 40 kg di cocaina purissima, occultata nella carrozzeria del proprio veicolo sbarcato poco prima al molo Isola Bianca di Olbia". A parlare, attraverso una nota stampa, Michele Tangianu, Segretario Generale Regionale Sardegna del Sindacato indipendente Carabinieri.

"Attività simili sono esempio di efficienza e prontezza operativa al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sul territorio - prosegue Tangianu - nonché complementari al lavoro svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri per la comunità, merito del risultato raggiunto, oltre che dei brillanti operatori, è certamente del Ten.Col. Michele Monti e del Ten. Loris Coppola, rispettivamente Comandante del Reparto Territoriale e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Olbia (SS) per l’altissimo valore dirigenziale mostrato", conclude Tangianu.

IL SEQUESTRO

Nel corso di un'operazione di vasta portata, oggi al porto di Olbia è stato compiuto un significativo sequestro di cocaina. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia, insieme ai militari della Stazione di Porto Rotondo, hanno arrestato due giovani provenienti da Nuoro, accusati di detenere sostanze stupefacenti con l'intento di commercializzarle.

Durante un controllo preventivo presso il porto Isola Bianca, le forze dell'ordine hanno fermato un camion con due individui a bordo che hanno mostrato segni di nervosismo. Grazie all'intervento dell'unità cinofila della Guardia di Finanza, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui la droga era nascosta all'interno del veicolo.

Attraverso una perquisizione accurata, i carabinieri hanno scoperto oltre 42 chili di cocaina suddivisi in 37 panetti da più di un chilo ciascuno, accuratamente nascosti dietro una paratia in alluminio vicino all'abitacolo del veicolo.