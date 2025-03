Due motociclisti sono stati coinvolti in un gravissimo incidente stradale verso le ore 16:30 di oggi lungo la vecchia Orientale sarda vicino a Burcei, nei pressi dell'Arco degli angeli. Entrambi i conducenti hanno riportato diverse ferite, con il più grave, un 42enne di Quartu Sant'Elena trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu tramite elisoccorso dopo essere stato intubato poiché aveva perso conoscenza.

Il secondo motociclista, un 42enne di Sestu, è stato invece trasportato in ambulanza e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, le due moto si sarebbero scontrate frontalmente dopo di un'invasione di corsia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena per eseguire i rilievi necessari.