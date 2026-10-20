Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con visite senologiche gratuite e senza prenotazione. Venerdì 23 ottobre la Chirurgia Senologica dell’ospedale San Francesco di Nuoro, nell’ambito dell’iniziativa Ottobre Rosa, apre le porte alle donne di tutte le età che non si sono mai sottoposte a un controllo.

L’Open Day si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per accedere non è necessaria né la prenotazione né l’impegnativa: sarà sufficiente recarsi nell’hall dell’ospedale, dove le infermiere della Chirurgia Senologica saranno presenti in un punto di accoglienza per indirizzare le utenti alla Piattaforma Ambulatoriale, dove verranno effettuate le visite.

L’iniziativa, promossa dalla Asl 3 di Nuoro in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, punta a sensibilizzare sull’importanza dei controlli e a raggiungere soprattutto le donne che non hanno mai intrapreso un percorso di screening o di valutazione specialistica.

I posti disponibili sono limitati e le visite saranno garantite fino a esaurimento della disponibilità. Con questa iniziativa, l’azienda sanitaria rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione e nella tutela della salute femminile.