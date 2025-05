Un calcio alla testa sferrato dal suo cavallo gli è stato fatale. È morto così Battista Mele, 42 anni, allevatore di Orgosolo, ritrovato senza vita nella serata di domenica 18 maggio nelle campagne tra Galtellì e Lula, in Barbagia, non lontano dal bivio sulla 131 dcn.

L’uomo, sposato e padre di due figli, non aveva fatto rientro a casa. I familiari, preoccupati per il suo silenzio e le chiamate senza risposta, si sono messi alla sua ricerca. Quando lo hanno trovato, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, Mele sarebbe stato colpito alla testa dal calcio dell’animale, mentre si trovava nel suo terreno.

Orgosolo è sotto shock e in lutto per la tragedia che ha colpito una famiglia e un’intera comunità.