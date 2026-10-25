Violento scontro stradale ieri sera nei pressi del bivio di Prato Sardo, lungo il raccordo che collega Nuoro alla Statale 131.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro, che ha provveduto a estrarre i feriti dalle vetture e a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Entrambi gli occupanti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Nuoro in codice rosso.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.