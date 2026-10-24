Una discussione accesa per motivi banali rischiata di trasformarsi in una tragedia familiare evitata solo grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo arrivo delle forze dell'ordine. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno arrestato un uomo di 56 anni per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

L’allarme è scattato a seguito di una disperata richiesta di aiuto giunta al Numero Unico Europeo di Emergenza 112 da parte della sorella dell’uomo. In base a quanto ricostruito dai militari, all'interno delle mura domestiche era scoppiato un violento diverbio innescato da futili motivi; la situazione è rapidamente precipitata quando il 56enne si sarebbe scagliato contro la donna con gravi ingiurie e minacce di morte, passando ben presto alle vie di fatto con atteggiamenti violenti.

Nonostante la concitazione e i colpi subiti, la donna ha trovato la lucidità e la forza di divincolarsi dalla presa dell'uomo, riuscendo ad allontanarsi, a mettersi al sicuro e a comporre il numero d'emergenza per allertare i soccorsi. La risposta dei carabinieri della locale Compagnia è stata immediata: giunti sul posto in pochissimi minuti, i militari hanno intercettato e bloccato il 56enne a breve distanza dall'abitazione.