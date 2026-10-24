Le sonorità identitarie della Sardegna conquistano il palco di prima serata di Raiuno: Beppe Dettori, storico cantante dei Tazenda, è stato il protagonista assoluto del terzo appuntamento con le Blind Auditions della settima edizione di The Voice Senior.

L'artista sassarese ha fatto voltare tutti e quattro i coach interpretando con potenza ed emozione “Spunta la luna dal monte”, il celebre capolavoro che la band sarda presentò in gara al Festival di Sanremo nel 1991 al fianco di Pierangelo Bertoli, scatenando la standing ovation del pubblico in studio.

Classe 1965, Dettori ha legato il suo percorso artistico ai Tazenda ricoprendo il delicato ruolo di frontman dal 2006 al 2012, prima voce ufficiale del gruppo dopo la scomparsa di Andrea Parodi. Con la storica formazione isolana, il cantante aveva calcato anche il palco del Teatro Ariston nel 2009, accompagnando Marco Carta nella serata dei duetti durante l'edizione poi vinta dal cantante cagliaritano.

Dinanzi all'en plein di poltrone girate e ai complimenti unanimi della giuria, Dettori ha scelto ufficialmente di proseguire la sua avventura televisiva entrando a far parte del Team Nek. Su invito dello stesso Nek, i due hanno improvvisato un suggestivo duetto sulle note di “Domo Mea”, la hit incisa nel 2007 dai Tazenda insieme a Eros Ramazzotti, regalando uno dei passaggi più intensi della puntata.