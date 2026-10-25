Attimi di apprensione ieri sera a Nuoro, in via Kandinskij, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento.

L’allarme è scattato intorno alle 21:20 e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro.

Secondo le prime valutazioni effettuate dai soccorritori, il rogo potrebbe essere stato provocato dall’incauto abbandono di una sigaretta. Le fiamme avrebbero inizialmente interessato del materiale cartaceo accumulato sulla veranda dell’abitazione, per poi propagarsi all’interno dei locali e coinvolgere suppellettili e arredi della zona cucina-soggiorno.

Fortunatamente, al momento dell’incendio il proprietario non si trovava in casa e non si registrano quindi persone ferite o intossicate.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e di evitare che l’incendio si estendesse alle altre stanze dell’appartamento o agli alloggi vicini.

Una volta spento il rogo, sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, con le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori focolai e accertare le condizioni dei locali.