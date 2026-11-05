Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre 2026, a Decimomannu, dove un ragazzo di 20 anni, originario di Selargius, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada statale 130.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20:30. Secondo le prime informazioni, il giovane stava attraversando la carreggiata per raggiungere l'abitazione di un'amica quando è stato travolto da una vettura. L'impatto è stato particolarmente violento e il ventenne è stato scaraventato sull'asfalto.

L'automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

I militari sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le circostanze dell'investimento. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con forti rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato.