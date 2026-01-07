Un intervento delicato e durato diverse ore ha permesso nel pomeriggio di oggi di salvare un cane rimasto intrappolato in un’area impervia della località Callitas, nel territorio di Quartu Sant’Elena.

A intervenire sono stati i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, allertati dalla Sala operativa dopo la richiesta di aiuto del proprietario dell’animale. Il cane era finito all’interno di un anfratto naturale, incastrato tra due grandi rocce granitiche nei pressi dell’area archeologica di Callitas, in una zona particolarmente difficile da raggiungere.

Considerata la complessità dello scenario, sul posto è stato inviato personale altamente specializzato nelle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e USAR (Urban Search and Rescue). Gli operatori hanno raggiunto l’area impervia e, utilizzando attrezzature specifiche e manovre tecniche, hanno avviato le operazioni di recupero, rese complesse dalla morfologia del terreno e dalla natura rocciosa del suolo.

L’intervento si è protratto per alcune ore, ma si è concluso con esito positivo: il cane è stato estratto in sicurezza e affidato al proprietario, fortunatamente in ottime condizioni di salute.