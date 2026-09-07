La dottoressa Maria Grazia Pani è la nuova direttrice della Ssd di Diabetologia della ASL Ogliastra. Durante la mattina di oggi, lunedì 7 settembre 2026, la specialista ha firmato il contratto che ufficializza l’inizio del suo incarico, alla presenza del direttore generale dell’azienda di via Piscinas, Andrea Fabbo.

Originaria di Villagrande Strisaili e classe 1985, Pani ha dedicato gran parte del proprio percorso professionale alla diabetologia, settore nel quale opera da circa quindici anni. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Cagliari nel 2011, nel 2017 ha ottenuto la specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo nello stesso ateneo.

La sua esperienza è proseguita nell’ambito della specialistica ambulatoriale, con attività svolta in diversi servizi territoriali di numerose Asl della Sardegna. Dal 2021 è in servizio in Ogliastra, territorio con il quale ha consolidato negli anni un forte legame professionale.

"La firma della dottoressa Pani consente di dare continuità e stabilità a un ambito assistenziale di grande rilievo per la nostra comunità - dichiara Andrea Fabbo -. La sua esperienza maturata in questi anni all’interno della Diabetologia e la profonda conoscenza della realtà ogliastrina, costituiscono un importante punto di forza per il futuro".

Nel nuovo incarico, la dottoressa Pani intende puntare sul lavoro di équipe e sulla qualità dell’assistenza, valorizzando le professionalità già presenti all’interno del servizio.

«Ho la fortuna di lavorare con un gruppo di lavoro composto da medici, infermieri e dietisti di alto valore professionale e umano - spiega la dottoressa Pani -. Il nostro primo obiettivo è continuare a garantire un servizio di qualità alle persone con diabete, ma anche ai pazienti con dislipidemia».

Tra le priorità indicate dalla nuova direttrice c’è il rilancio dell’ambulatorio del piede diabetico, per il quale sono già ripresi gli screening. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alle nuove tecnologie per la cura del diabete e allo sviluppo di ambulatori ultraspecialistici.

"Vogliamo essere sempre al passo con l’innovazione e costruire percorsi sempre più specifici, mettendo a disposizione dei pazienti competenze e strumenti adeguati alle diverse necessità".

Un altro punto centrale del nuovo corso sarà il rafforzamento della rete tra i professionisti della Diabetologia, i medici ospedalieri e quelli del territorio, con l'obiettivo di rendere più strutturato e integrato il percorso assistenziale.

"L’obiettivo è costruire un team multidisciplinare intorno al paziente - conclude la dottoressa Pani - e strutturare nel modo migliore il suo percorso di cura".