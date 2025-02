Paura, questo pomeriggio, a Oliena per un incendio divampato in un’abitazione in via Fala e Nodi. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro.

L’incendio ha causato ingenti danni ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Le squadre dei Vigili del fuoco, giunte sul posto tempestivamente, hanno estinto l'incendio evitando che questo si propagasse a tutta la casa. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.

Sul posto oltre a quattro mezzi dei Vigili del fuoco, sono intervenuti 118 e carabinieri.