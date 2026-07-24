Intervento dei Vigili del Fuoco sul raccordo della 131 Dcn, all'altezza del bivio per Orune, per l'incendio di un'autovettura.

Una squadra del Comando di Nuoro è arrivata sul posto e ha provveduto a mettere sotto controllo le fiamme, completando successivamente le operazioni di spegnimento del rogo che ha coinvolto una Nissan.

L'intervento ha consentito di eliminare ogni rischio legato alla presenza dell'incendio. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso e per la gestione della situazione.