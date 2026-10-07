Ancora fuoco e fiamme in Sardegna dove oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, un incendio è divampato nelle campagne di Dorgali, precisamente in località S. Giorgio.

Per fronteggiare le fiamme è intervenuto anche un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Fenosu, impegnato nelle operazioni di supporto alle squadre a terra.

Gli interventi aerei sono coordinati dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Dorgali, che sta dirigendo le attività necessarie per contenere e domare l’incendio, mentre per quanto riguarda le operazioni a terra sono presenti i Vigili del Fuoco.