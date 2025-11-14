Ieri, giovedì 13 novembre, il Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Claudio Bolognese, ha effettuato una visita ispettiva presso le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Nuoro. Accolto dal Comandante Provinciale, Col. t. ISSMI Giancarlo Sulsenti, il Gen. B. Bolognese ha incontrato una rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo della provincia.

Durante l'incontro, il Comandante Provinciale ha tenuto un briefing davanti a tutti i Comandanti dei reparti territoriali dipendenti, focalizzandosi sul contesto economico-finanziario locale e sui settori di servizio principali dell'attività ispettiva.

Durante la visita, il Comandante Regionale ha parlato con le pattuglie responsabili delle principali operazioni svolte durante l'anno, le quali hanno illustrato dettagliatamente le metodologie operative adottate.

Al termine dell'incontro, il Generale Bolognese ha elogiato il lavoro svolto e i successi raggiunti dalle Fiamme Gialle di Nuoro, sottolineando l'importanza di concentrare gli sforzi nel contrastare le attività criminali che danneggiano l'Erario, come gestioni illegali dei fondi del P.N.R.R. e frodi legate ai bonus nel settore edilizio, che ostacolano lo sviluppo economico e la sana concorrenza tra imprese.