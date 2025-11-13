Buddusò si è fermata oggi per onorare la memoria di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere di 23 anni tragicamente scomparso in un incidente lungo la provinciale 109 Lucera-San Severo, dove stava svolgendo il suo servizio.

La comunità si è riunita in massa nella parrocchia di Santa Anastasia per le sue esequie, presiedute dal parroco Angelo Malduca e dal vescovo di Ozieri Corrado Melis. Il feretro, avvolto dalla bandiera tricolore con il cappello della divisa posato sopra, è stato accolto con il tributo del picchetto d'onore dei carabinieri in alta uniforme. Anche rappresentanti dei Carabinieri a livello regionale e nazionale, insieme ai comandanti delle stazioni locali, erano presenti per rendere omaggio al giovane collega. Inoltre, a San Severo, il 12 novembre si è tenuta un'altra cerimonia funebre in ricordo di Sebastiano Marrone, con il sindaco che ha dichiarato il lutto anche in quella occasione. La celebrazione religiosa, svoltasi nella Cattedrale della città pugliese, ha visto la presenza dei familiari e dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari, tutti uniti nel ricordare e onorare il giovane carabiniere.