Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Nuoro, dove intorno alle 02:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha avvolto un’automobile parcheggiata in via Velio Spanu. Le fiamme, visibili a distanza, hanno richiesto un pronto intervento per evitare che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle abitazioni circostanti.

La squadra ha provveduto rapidamente all’estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, operazioni concluse con le prime attività di polizia giudiziaria. Gli elementi raccolti nelle immediate fasi dell’intervento non escludono la possibile natura dolosa dell’incendio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, impegnata ora nelle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

L’incendio non ha fortunatamente causato feriti, ma resta alta l’attenzione sulla zona, già teatro di episodi analoghi negli ultimi mesi. Le autorità invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti a segnalarlo alle forze dell’ordine.