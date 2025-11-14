Un incidente stradale, nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 14 novembre, avvenuto lungo la Strada Statale 387 all’altezza del km 80+500, in direzione San Vito–Ballao, ha coinvolto un giovane del posto, di 20 anni mentre era alla guida di una utilitaria.

Secondo una primissima ricostruzione dei Carabiinieri di San Vito, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell’improvviso attraversamento di un cinghiale sulla carreggiata, finendo la propria corsa fuori strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari, insieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato soccorso al giovane. Fortunatamente, il conducente non risulta essere in pericolo di vita.

L’intervento rientra nel quadro dei costanti servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale lungo le principali direttrici della provincia.