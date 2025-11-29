La Polizia locale di Sassari si prepara per "Natale per tutte e tutti", un'iniziativa che si distingue per la sua importanza nonostante sia meno rischiosa rispetto ad altre operazioni. Quest'anno segna la quarta edizione dell'evento, con l'obiettivo di rendere il 2025 un anno speciale per i bambini della città. A partire dal 1° dicembre, verrà avviata la raccolta di giocattoli nuovi e sigillati da destinare a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. Ogni persona interessata potrà contribuire donando un regalo presso l'ufficio del Comando di Polizia Locale entro giovedì 18 dicembre. Giochi di società, costruzioni, palloni e bambole saranno accolti con gratitudine, trasformandosi in doni per coloro che potrebbero aver perso ogni speranza, nonostante le loro richieste a Babbo Natale.



I regali raccolti saranno distribuiti alle famiglie bisognose, nel pieno rispetto della dignità e delle diverse realtà del territorio. L'iniziativa è coordinata e fortemente sostenuta dal comandante Gianni Serra e dal personale, che durante tutto l'anno raccoglie beni destinati ai bambini ospiti di comunità, agli anziani e alle famiglie in difficoltà.



Inoltre, il 19 dicembre, la sala Langiu si trasformerà in un mondo magico dove Babbo Natale incontrerà circa cento bambini delle scuole primarie locali, offrendo loro la possibilità di scattare foto e ricevere abbracci. Un'occasione dedicata ai più giovani per regalare momenti di gioia, ascolto e condivisione.



Durante l'evento, i bambini avranno l'opportunità di parlare con Babbo Natale, scattare foto e creare ricordi indimenticabili. Sarà presente una cassetta postale speciale per le lettere a Babbo Natale, dove i partecipanti potranno condividere i loro pensieri, desideri e sogni, contribuendo a rendere ancora più magico questo momento di partecipazione. Anche i giocatori delle squadre simbolo di Sassari, Dinamo e Torres, parteciperanno all'iniziativa per divertirsi insieme ai bambini.



Questa iniziativa rappresenta solo una parte dell'impegno quotidiano della Polizia locale, che va oltre il servizio di pattugliamento per offrire vicinanza, ascolto e attenzione a tutti, soprattutto ai più fragili e ai bambini. Gli agenti, prima di tutto persone, si impegnano quotidianamente nei quartieri cittadini per dialogare e sostenere i residenti, riuscendo a individuare, con sensibilità e discrezione, anche le esigenze di chi potrebbe avere bisogno di aiuto ma non sa come chiederlo.

