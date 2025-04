Primo assaggio d'estate al Poetto di Cagliari, dove questa mattina si sono dati appuntamento tanti residenti e turisti per godersi il sole e il mare. Ma per chi sperava nel primo tuffo dell’anno, è arrivata una sorpresa poco gradita: 'un'invasione' di meduse in acqua e lungo l’arenile.

Molti bagnanti hanno preferito rimanere a riva, limitandosi a immortalare con il cellulare lo spettacolo. In tanti hanno rinunciato a immergersi per il timore di venire a contatto con gli invertebrati marini urticanti.

La stagione balneare ufficiale non è ancora partita: gli stabilimenti non sono ancora operativi e così molti si sono organizzati portandosi l'ombrellone per ripararsi dai primi raggi di sole.

Nonostante le meduse, l’atmosfera nella spiaggia del capoluogo sardo è stata comunque vivace, tra passeggiate sul bagnasciuga, giochi sulla sabbia e tintarelle. Il tutto in attesa dell'apertura ufficiale della stagione, quando gli stabilimenti saranno pienamente operativi e il servizio di salvataggio attivo.