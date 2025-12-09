Durante la mattinata di sabato 6 dicembre, nell’ambito delle iniziative che l’Arma dei Carabinieri promuove sul territorio nazionale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per diffondere la cultura della legalità tra gli studenti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha incontrato gli studenti del Liceo Classico Giorgio Asproni di Nuoro, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori del rispetto delle regole, della responsabilità personale e della convivenza civile.

Durante l’attività, condotta dal Colonello Gennaro Cassese sono stati approfonditi svariati argomenti: dai canali di accesso alla Forza Armata, presentando poi particolare attenzione ai casi di applicazione del c.d. “Codice Rosso” e alle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere, al fine di stimolare gli alunni a una più approfondita riflessione sulla rilevante tematica.

Non è mancata l’occasione per spiegare il delicato ruolo dei Carabinieri nella tutela di tutti i cittadini e per evidenziare il concetto di prossimità che governa l’agire quotidiano dell’Istituzione, in molte realtà territoriali unico presidio dello stato.

La partecipazione dei ragazzi è stata ampia, al pari del forte interesse dimostrato: gli studenti hanno posto domande, espresso curiosità e condiviso riflessioni personali sui temi affrontati.

L’Arma dei Carabinieri ringrazia la Dirigenza scolastica, i docenti e tutto il personale dell’Istituto per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel continuare a promuovere, attraverso il dialogo e la formazione, una solida cultura della legalità tra le nuove generazioni.