“Dopo cinque mesi di perdite di tempo e litigi in maggioranza finalmente inizia l’esame della variazione di bilancio più annunciata di sempre, data per imminente a gennaio quando non era neanche approvata la finanziaria, presentata come la variazione di primavera per poi slittare all’estate, se è vero che questa è la manovrina più importante della legislatura, il passo da lumaca non è confortante”. E' il commento di Fausto Piga, vicecapogruppo di FDI ai margini della commissione bilancio che si è riunita oggi pomeriggio per l’audizione dell’Assessore Giuseppe Meloni.



“Confermiamo le criticità della vigilia - incalza Piga - la Presidente Todde non sta mantenendo fede agli impegni presi, tanti annunci e pochi fatti, più che la variazione del cambio di passo appare l’ennesimo passo falso – prosegue il meloniano - grazie all’accordo con il Governo Meloni, il campolargo ha tra le mani un tesoretto inaspettato e importante da investire, ma il DL di Giunta sperpera le risorse con una politica miope e sconclusionata, di fatto è uno spezzatino di interventi per lo più di ordinaria amministrazione e non emerge una visione strategica per dare slancio allo sviluppo economico dell’isola”.



“L'opposizione chiederà audizioni dei portatori d'interesse, farà proposte e incalzerà sui temi sino ad oggi disattesi – conclude Piga – ci auguriamo che il Consiglio Regionale abbia la capacità di raddrizzare il tiro per affrontare in modo più incisivo le emergenze del momento con un occhio rivolto anche agli investimenti di sviluppo economico e sociale per il medio e lungo periodo perchè non si può più navigare a vista, per usare un concetto espresso anche dal Partito Democratico”.