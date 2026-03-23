Lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, una donna ha finalmente deciso di denunciare il proprio marito alla Polizia di Macomer dopo anni di maltrattamenti e violenze di vario genere.

L'uomo, un 64enne residente in un comune del Marghine, è stato arrestato grazie alle indagini condotte dalla Squadra mobile della questura di Nuoro e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Oristano, su richiesta della Procura.

Dopo l'ennesima aggressione subita, la donna si è rivolta al commissariato di Polizia di Macomer il 8 marzo, presentando una dettagliata denuncia con l'aiuto di un'amica, che ha dato il via alle indagini. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di minacce, insulti, violenze di vario tipo e abusi economici per anni, costringendola a vivere in condizioni estremamente difficili.

La Polizia ha immediatamente provveduto a garantire protezione alla donna da ulteriori atti violenti e possibili ritorsioni da parte dell'uomo. Grazie alle indagini condotte dalla Sezione dei reati contro la persona in danno di minori e reati sessuali della Squadra mobile di Nuoro, sono stati raccolti diversi elementi di prova, come documentazione sanitaria, video, foto e messaggi, che hanno contribuito all'arresto del marito, ora detenuto nel carcere di Oristano.