Dopo l'approvazione dell'Unione Europea, il Ministero della Salute ha dato il via libera senza restrizioni alla movimentazione dei capi sardi in tutto il territorio nazionale, eliminando così le limitazioni dovute alla dermatite bovina.

La notizia è stata confermata da Giovanni Filippini, direttore generale del dipartimento di Salute animale, il quale ha tenuto conto della situazione epidemiologica in Sardegna, della copertura vaccinale raggiunta e del parere positivo del Cesme, l'ente responsabile della sorveglianza della malattia.

La comparsa del virus della dermatite bovina in un allevamento del Nuorese lo scorso giugno ha portato a questa decisione.