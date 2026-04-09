Sono stati completati dall'Anas i lavori di consolidamento della strada statale 131 "Carlo Felice" presso Macomer, su un tratto di tre chilometri, attraverso un investimento di 4 milioni di euro che ha coinvolto il tratto compreso tra il km 142,700 e il km 145,800, su entrambe le corsie.

Le attività hanno incluso il miglioramento del piano stradale a vari livelli, la creazione di un nuovo sistema di drenaggio idraulico e il ripristino delle opere di attraversamento esistenti. Inoltre, sono state installate nuove barriere di sicurezza laterali e centrali Anas NDBA di ultima generazione.

Altri interventi sono stati effettuati presso il km 151,200 in direzione Sassari, con il potenziamento delle scarpate tramite muri in calcestruzzo armato vibrato più robusti, la realizzazione di opere idrauliche per il controllo delle acque e la sostituzione delle barriere laterali. Inoltre, sulla corsia opposta, è stata posata una nuova pavimentazione stradale con segnaletica orizzontale tra il km 149 e il km 151.

La conclusione di questi lavori ha aperto la strada per ulteriori misure di sicurezza, tra cui l'installazione di oltre 10 chilometri di nuove barriere centrali (tra il km 143,500 e il km 154), di cui tre chilometri già completati, con un investimento di 6 milioni di euro. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio di Anas per migliorare il tratto stradale, che include anche la costruzione del nuovo svincolo di Macomer/Mulargia, in fase di realizzazione.