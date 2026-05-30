Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Cala Gonone per l’incendio di un’autovettura. Poco dopo l’una, la squadra 1A del Comando provinciale di Nuoro è stata chiamata in via Tirso, dove un’Audi è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta.

Una volta raggiunto il luogo dell’accaduto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata. Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti di polizia giudiziaria per chiarire l’origine dell’incendio.

Dalle prime verifiche emergerebbero pochi dubbi sulla natura dolosa dell’episodio, con gli investigatori che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Nel corso delle attività è stato inoltre rinvenuto un pacco sospetto all’ingresso dell’abitazione del proprietario della vettura. Su quest’ultimo elemento sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno effettuando tutti gli approfondimenti necessari per accertarne provenienza e contenuto e verificare un eventuale collegamento con l’incendio dell’auto.