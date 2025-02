È di un carabiniere l’auto gravemente danneggiata alle prime ore del mattino a Posada, a causa dell’esplosione di un ordigno collocato nel vano motore. Il militare presta servizio nella Compagnia di Siniscola.

A renderlo noto è il Sindacato Indipendente Carabinieri con il segretario regionale Michele Tangianu. “Negli ultimi mesi, nel territorio della Baronia, si sono verificati diversi atti intimidatori in danno di appartenenti alle Forze di Polizia. In quel territorio si registra una recrudescenza di fenomeni delinquenziali che destano grave allarme sociale. Sono stati intensificati i servizi di contrasto ai reati predatori e al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope” scrive in una nota Tangianu.

“Il SIC condanna questo atto esecrabile che non fermerà certamente il lavoro che i Carabinieri svolgono quotidianamente al servizio della Collettività, e per il quale hanno, da sempre, ottenuto la stima e l’affetto del popolo sardo – dichiara Michele Tangianu – Il SIC Sardegna esprime al Collega la propria vicinanza e solidarietà mettendo a disposizione del Collega tutte le figure professionali presenti nella nostra Organizzazione Sindacale”.