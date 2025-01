Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato un controllo straordinario del territorio locale, focalizzandosi su soggetti e veicoli sospettati di attività illecite.

L'operazione mirava a contrastare sia i possibili reati legati al traffico di sostanze stupefacenti che quelli legati alla sicurezza urbana e alla prevenzione degli incendi dei veicoli e i risultati ottenuti sono stati significativi.

Durante l'ultima operazione, i militari hanno denunciato otto persone per varie violazioni: un 45enne e una 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo il ritrovamento di 60 grammi di marijuana, 4 di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento; un 42enne e un 39enne, sorpresi con elevato tasso alcolemico, per guida in stato di ebbrezza nel centro abitato; un 19enne, un 40enne e un 45enne per porto ingiustificato di coltelli a serramanico. È stato inoltre stato possibile prevenire alcuni tentativi di furto in abitazione, come nel caso di un individuo sorpreso con grimaldelli in una zona residenziale. Durante i controlli, estesi anche agli avventori di alcuni bar locali, sono state segnalate al Prefetto cinque persone per uso di stupefacenti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Attualmente, il procedimento penale è in corso e la responsabilità degli indagati sarà valutata nel successivo processo, con la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi.