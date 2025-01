La squadra 9A dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta intorno alle 23:50 di ieri, giovedì 30 gennaio, in via Vivaldi per un incendio che ha coinvolto un'auto Mitsubishi Pajero che ha riportato gravi danni a causa delle fiamme.

Gli uomini del Distaccamento hanno lavorato per spegnere l'incendio, bonificare l'area e garantire la sicurezza sul luogo.

Le autorità non escludono che l'incendio possa essere stato doloso, pertanto sono presenti anche carabinieri e polizia di stato per condurre le indagini necessarie.