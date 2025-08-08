In occasione del Palio di Fonni, disputatosi domenica 3 agosto, il pubblico ha accolto con entusiasmo una leggenda vivente del mondo dell’ippica: Andrea Degortes, per tutti Aceto. Nato a Olbia il 1° maggio 1943, è il fantino più vincente nella storia di Piazza del Campo a Siena, con 14 trionfi su 58 partecipazioni, in rappresentanza di otto diverse Contrade.

Carismatico e diretto come sempre, Aceto non ha perso lo spirito combattivo che lo ha reso famoso: "Io sono un vecchio leone… e dei vecchi leoni non ti devi fidare, perché mordono anche". Con la sua inconfondibile schiettezza ha raccontato episodi e rivalità che hanno segnato la sua carriera, tra cui quella con Legno, Sebastiano Deledda di Lula: "È stato un avversario che in un paio di occasioni ci siamo dati un sacco di bastonate e l’ho fatto diventare famoso, altrimenti non era nessuno".

Sul presente del Palio e dei giovani fantini, non usa mezzi termini: "Per correre i Palii, come Siena, devi avere il cuore. Non devi avere paura. Oggi c’è un sardo bravissimo, ma corre da solo. Quando correvo io c’erano fantini davvero bravi e c’era più fame. Ora arrivano con certe macchine… sono tutti ricchi appena arrivano a Siena", ha commentato con ironia.

Poi il ricordo più intimo: "L’ultimo Palio che ho vinto è stato il giorno più felice della mia vita".

Il soprannome Aceto, diventato marchio di fabbrica, nasce da un episodio giovanile a Roma. All’epoca stalliere, reagì con tale foga a una provocazione di un collega che gli altri intervenuti esclamarono: «Che t’ha preso d’aceto?», un modo di dire romanesco per indicare una reazione spropositata. Prima di imporsi con questo nome, Degortes aveva corso anche come Penna Nera e Diavolo.

A Fonni, il pubblico non ha visto solo il campione dei record, ma anche un uomo che ha attraversato decenni di storia del Palio, conservando la stessa grinta e lo stesso amore per le corse che lo hanno reso immortale.