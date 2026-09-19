È stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Rti) formato da Camst Group ed Elior Ristorazione il nuovo appalto per il servizio di refezione scolastica di Cagliari.

Tra le novità previste figurano percorsi di formazione e inserimento lavorativo destinati al personale locale, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di svantaggio sociale. Il servizio punta inoltre sull'introduzione di nuove tecnologie e su un monitoraggio continuo, anche attraverso la rilevazione e l'analisi del gradimento da parte degli utenti.

Prevista una pianificazione strategica del trasporto dei pasti per ridurre i tempi di percorrenza, insieme a programmi per il rinvenimento delle pietanze nelle scuole prive di cucina e a investimenti specifici nelle attrezzature scolastiche.

Il progetto rafforza anche la componente educativa, con iniziative sui corretti stili di vita e sulla prevenzione dell'obesità infantile. Sarà attivato uno sportello nutrizionale rivolto a famiglie e docenti e saranno introdotte procedure e spazi dedicati alla preparazione e gestione delle diete speciali, con l'obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza alimentare.

"L'aggiudicazione della gara rappresenta un traguardo importante per l'amministrazione e per tutta la comunità scolastica cittadina- afferma l'assessora comunale alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi -. Abbiamo lavorato tanto per costruire un servizio che fosse all'altezza delle aspettative delle famiglie e delle scuole, migliorato rispetto al passato nei suoi aspetti essenziali e caratterizzanti, più innovativo e sostenibile, capace di mettere al centro il benessere delle bambine e dei bambini".