Dramma nella mattinata di oggi nelle campagne di Alà dei Sardi, dove un turista scozzese di 56 anni, Simon Martin Muir, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco improvviso durante un'escursione in bici.

L'uomo, originario della città di Dundee, si trovava in Gallura per un periodo di vacanza e stava percorrendo una strada sterrata nella vallata di Badde Suelzu in compagnia di altri quattro amici ciclisti.

Non appena il 56enne si è accasciato al suolo privo di sensi, i compagni di pedalata hanno immediatamente allertato i numeri d'emergenza. La conformazione impervia e difficilmente accessibile della zona ha reso particolarmente complesse le manovre di soccorso, imponendo l'attivazione congiunta del personale sanitario del 118, dei Carabinieri della stazione di Buddusò e della Compagnia di Ozieri, supportati dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Olbia.

Nonostante la tempestività dell'intervento e i tentativi di rianimazione praticati dall'équipe medica, per il 56enne non c'è stato nulla da fare.